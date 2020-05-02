Haberler Spor Fenerbahçe Caner Erkin'i bekliyor

Fenerbahçe, 2016 yılında takımdan ayrılan Caner Erkin ile yeniden anlaşmanın yollarını arıyor. Hasan Ali Kaldırım ile henüz yeni sözleşme için masaya oturmayan Sarı-Lacivertliler, eski yıldızı Erkin'den gelecek haberi bekliyor.

02.05.2020, 13:28 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020,13:39











