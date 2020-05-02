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Haberler Spor Fenerbahçe Caner Erkin'i bekliyor

'i bekliyor

, 2016 yılında takımdan ayrılan ile yeniden anlaşmanın yollarını arıyor.  ile henüz yeni sözleşme için masaya oturmayan Sarı-Lacivertliler, eski yıldızı Erkin'den gelecek haberi bekliyor.

Fenerbahçe Caner Erkin'i bekliyor

02.05.2020, 13:28 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020,13:39

Fenerbahçe'de Caner Erkin bekleyişi sürüyor. Kanarya eski yıldızından vazgeçmiyor. Yerli transferde de atağa kalkan Sarı-Lacivertliler eski yıldızı Caner Erkin ile yeniden anlaşmanın yollarını arıyor.

Takvim'in haberine göre; elindeki sol kanat oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile henüz yeni sözleşme için masaya oturmayan Sarı-Lacivertliler, eski yıldızı Caner Erkin'den gelecek haberi bekliyor.

Fenerbahçe Yönetimi, Caner'le anlaştıktan sonra Hasan Ali ile görüşmeyi planlıyor. 31 yaşındaki yıldız futbolcu Caner Erkin 2016 yılında Fenerbahçe'den ayrılmıştı.
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