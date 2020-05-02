Fener’den hamle

Sezon sonunda Mauricio Isla'nın sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle sağ bek arayışına geçen F.Bahçe, Zenit'in 31 yaşındaki sağ beki Igor Smolnikov'a kanca attı. Smolnikov, bu sezon 14 resmi maça çıkarken; 1 gol 2 asistle oynadı. Oyuncunun menajeri nisan ayı başında Türkiye'den bir teklif olduğunu belirtmiş ama isim vermemişti. Tecrübeli futbolcu sağ bek dışında zaman zaman solda ve orta sahanın sağında da görev alıyor. Karantinada kalmayı göz önüne alarak eşini de İstanbul'a getiren Isla ise kalmak istediği yönünde mesaj göndermişti.

ISLA KALMAK İSTİYOR

Isla'nın menajeri Arturo Jimenez Leira'dan mesaj geldi. Şilili menajer yaptığı açıklamada, "Hayat tamamen durdu. Normalde bu dönemde pek çok şey belli olurdu. Ancak Huaso'nun aklında bazı fikirler var. Öncelikle şu anda futbolun başlamasını bekliyoruz" dedi. Kanarya'nın sağ bek konusundaki adımlarını bu ay sonunda atması bekleniyor.



262 MAÇTA 11 GOL ATTI

F.Bahçe'nin listesinde yer alan Igor Smolnikov, kariyerinde çıktığı 262 karşılaşmada 11 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Toplamda 2 kırmızı kart 53 sarı kart gören oyuncu bu sezon ise 8 lig maçında forma giydi.



Fenerbahçe'nin hem sağ hem sol bekte görev alan Smolnikov için ısrarcı olduğu bilinirken futbolcuya ülkesinin takımlarının da kanca attığı gelen haberler arasında.