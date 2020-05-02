Horoz atakta

Süper Lig ekibi Denizlispor'da yönetim, yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Sol kanada takviye yapmak isteyen yeşilsiyahlılar bu kez rotasını Holanda'ya çevirdi. Ege temsilcisi Vitesse ekibinde forma giyen Hollandalı oyuncu Bryan Linssen'i gündemine aldı. Kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki Hollandalı oyuncuyla bir görüşme yapılacağı öğrenildi. 2017 yılından bu yana Vitesse forması giyen Bryan Linssen, bu sezon takımında oynadığı 25 maçta 14 gol atarak yıldızlaştı. Forvette de görev yapan tecrübeli futbolcunun piyasa değerinin 2.4 milyon Euro olduğu belirtildi. Güçlü bir fiziğe sahip olan Bryan Linssen'in, istatistiklerde hava topu, top tutma, defansif katkısının iyi olduğu belirtildi.

UYGUN KARAR VERECEK

Yönetimin, 29 yaşındaki Bryan Linssen'in transferi konusunda teknik direktör Bülent Uygun ile bir görüşme yapacağı, futbolcunun CD'lerinin izlendiği ifade edildi. Yeşil-siyahlıların bu ayın sonunda Hollandalı oyuncunun transferi konusunda kesin bir karar vereceği ifade edildi.



DENİZLİSPOR RAHATLADI

Yukatel Denizlispor'da görev yapan futbolcu ve çalışanların korona virüs testinin negatif çıktığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Denizlispor'da çalışan personel ve futbolculara özel bir hastanenin sağlık ekipleri tarafından koronavirüs testi yapıldığı kaydedildi. Açıklamada şunlara yer verildi: "Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık ekipleri tarafından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcu ve çalışan personele yapılan yeni tip korona virüs (Kovid- 19) test sonuçları negatif çıkmıştır."

SEBAHATTİN ALP