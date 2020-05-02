Kara Kartal 10’u istiyor

Beşiktaş gelecek sezon orta sahada değişikliğe gitmeyi planlarken kadroda düşünülmeyen Adem Ljajic'in yerine arayışlar başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 10 numara listesinin ilk sırasına River Plate'de forma giyen Jorge Carrascal'ı çektiği bildirildi. Yalçın'ın 22 yaşındaki genç yıldız adayını daha önce de Malatyaspor'u çalıştırdığı dönemde de istediği ama bu transferin gerçekleşmediği öğrenildi. Sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Kolombiyalı futbolcu River Plate öncesi Karpaty Lviv takımında görev almıştı. Bu sezon ikisi Libertadores Kupası'nda yedisi de Olimpiyat Elemeleri'nde olmak üzere 9 maçta görev alan yıldız isim toplamda 4 gol atıp 2 asist yaptı. Toplam kariyerinde 66 karşılaşmada 9 golü bulunan oyuncu Avrupa'nın birçok kulübünün de dikkatini çekiyor.

BİR ADAY DAHA VAR

Beşiktaş'ın geçmiş transfer dönemlerinde de geleceğe yatırım olarak düşündüğü 10 numaranın transferinin bu kez sona ermesi bekleniyor. Shakhtar Donetsk'le kontratı sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Viktor Kovalenko da Sergen Yalçın'ın listesindeki yerini koruyor. 24 yaşındaki oyuncu Ukrayna Milli Takımı'nın değişilmez isimlerinden biri olarak göze çarpıyor.