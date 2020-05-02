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Futbol’un süper yıldızları

Serdar gol krallığında önde, kaleci Ömer de en çok oynayanlar arasında.

Manisa Futbol’un süper yıldızları
Giriş Tarihi: 2.5.2020

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün iki oyuncusunun performansı parmak ısırtıyor. Siyahbeyazlı ekibin golcü futbolcusu Serdar Deliktaş, oynadığı 28 maçta 20 gol atarak Beyaz Grup'ta gol krallığına koşuyor. Tecrübeli futbolcu 0.74 gol ortalamasıyla gol krallığında çekiştiği 10 futbolcuyu geride bırakarak ilk sırada yer aldı.

İSTATİSTİKLERİN ZİRVESİNDE
Manisa ekibinin kalecisi Ömer Kahveci de Serdar gibi istatistiklerin zirvesinde yer aldı. Ömer Kahveci, 27 maçta 2430 dakika sahada kalarak "en fazla forma giyen" 10 futbolcu arasında kendisine 5. sırada yer buldu. Lider Samsunspor'un ardından grupta ikinci sırada bulunan ve 1. Lig'e çıkma şansını sürdüren Ege temsilcisinde Serdar Deliktaş, "Ligin yeniden başlamasını bekliyoruz. Futbolu çok özledik. Hedefimize ulaşacağız" dedi.

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