Marco Aurelio Fenerbahçe'ye dönüyor

5 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de 3 şampiyonluk yaşayan Marco Aurelio dönüyor. Futbolculuk döneminde 'Marco Paşa' lakabı verilen Brezilyalı, tam 12 yıl sonra yine sarı-lacivertlilerin çatısı altına girecek. 42 yaşındaki Aurelio, bu kez teknik ekipte görev alacak.
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