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Haberler Spor Marco Aurelio Fenerbahçe'ye dönüyor

'ye dönüyor

'de 5 sezon forma giyen ve 3 şampiyonluk yaşayan geri dönüyor. Efsane oyuncunun teknik ekipte görev alacağı öğrenildi.

Marco Aurelio Fenerbahçe'ye dönüyor

02.05.2020, 17:15 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020,17:20

5 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de 3 şampiyonluk yaşayan Marco Aurelio dönüyor. Futbolculuk döneminde 'Marco Paşa' lakabı verilen Brezilyalı, tam 12 yıl sonra yine sarı-lacivertlilerin çatısı altına girecek. 42 yaşındaki Aurelio, bu kez teknik ekipte görev alacak.

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