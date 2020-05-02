Paixao çok mutlu

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da sözleşmesini 2 yıl uzatan Portekizli golcü Marco Paixao, siyah-beyazlı kulüpte kaldığı için mutlu olduğunu söyledi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve profesyonel futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok ile bir araya gelip kontratını uzatan Paixao, "İzmir'i ve Altay'ı çok seviyorum. Burada güzel günler geçiriyorum. Başkan ile son görüşmeyi yaptıktan sonra takımda kaldım.

PAİXAO'YU BIRAKAMAZDIK

Ligler yeniden başladığında kalan maçlarımızı kazanıp Altay'ı Süper Lig'e taşımak istiyorum. Alsancak Stadı'nda forma giyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Altay formasıyla bir kez daha gol kralı olmak istiyorum" diye konuştu. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, golcünün kendilerinin değil tüm futbolseverlerin gönlüne taht kurduğunu belirterek, "Biz kendisini çok seviyoruz. Geldiği günden beri gerek sahada gerek saha dışında bizi iyi temsil etti. Bu kadar kaliteli golcüyü bırakamazdık" dedi.