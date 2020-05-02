Portekiz Lig’i başlıyor

Korona salgını nedeniyle ara verilen spor müsabakaları için Avrupa'dan liglere devam kararı gelmeye devam ediyor. Portekiz'de Başbakan Antonio Costa, Primeira Liga'da maçların 30 Mayıs'ta yeniden başlayacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın da çalışmalarının ardından resmi takvimin belirlenmesi beklenirken ligde şampiyonluk yarışı iki dev arasında sürüyor. Porto, bitime 10 maç kala son şampiyon Benfica'nın bir puan önünde 60 puanla zirvede yer alıyor. İkiliyi takip eden 3. sıradaki Braga'nın 46 puanı bulunuyor.