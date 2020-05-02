Riva’da karantina

Korona virüs tehlikesi sebebiyle mart ayında ertelenen Süper Lig'in başlangıcı için haziran ayı işaret edilirken kulüpler de yurt dışında bulunan futbolcularını çağırmaya başladı. Pandemi önlemleri kapsamında yurt dışından gelen futbolcular Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen karantina yurtlarında 14 gün geçirmek zorunda kalırken Kulüpler Birliği ve TFF arasında ülkelerinden dönecek tüm futbolcuların Riva'da bulunan tesislerde karantinaya alınması konusunun görüşüldüğü öğrenildi.

FİT HALE GELECEKLER

Böylelikle ülkelerinden dönecek futbolcular Riva'daki tesislerde fit hale gelme imkânı bulacak. Tesisler sürekli dezenfekte edilerek futbolcuların sağlıklı kalması sağlanacak. Korona virüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından birçok yabancı futbolcu izin alarak ülkesine gitmişti. Beşiktaş'tan Boateng, Ljajic, N'Koudou ve Ruiz ülkelerinde ailesiyle birlikte olan oyuncular arasında yer alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'den şu an yurtdışında futbolcu bulunmazken sarı-lacivertlilerin iki kondisyonerinin de İtalya'da olduğu öğrenildi.