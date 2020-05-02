Sadece Süper Lig yok!

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un başında bulunan deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, kariyeri ve ülke futbolu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Akhisarspor'da gösterdiği başarılı grafikle, Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselme umutlarını artırmayı başaran Vural, korona virüs salgını döneminde sadece Süper Lig'in geleceğinin konuşulduğunu belirtip sitemkar bir açıklama yaptı. Vural, "Sanki 2, 3. Lig'deki takımlar takım değil. Hep Süper Lig, Süper Lig... Türkiye'de 126 profesyonel takım olduğu unutuluyor. Diğerleri nerede oynayacak? Kendimi onların yerine koyuyorum. 'Biz önemsiziz' diye düşünüyorlardır. Türkiye'de 18 kulüp yok, 126 kulüp var. Lütfen artık bu konu da gündeme gelsin" dedi.

DÜĞÜNE Mİ GİDİYORUZ?

En beğendiği teknik direktörün Jürgen Klopp olduğunu belirten Vural, "Oyuncularıyla ilişkileri mükemmel; onlara sarılıp öpebiliyor. Diğer herkes gibi takım elbise giymiyor, oyuncusu gibi sahaya çıkıyor. Futbolcular maç içinde kirleniyor. Düğüne gider gibi takım elbise giymek olmaz. Futbolun kıyafeti eşofmandır" dedi.