  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Sarı-kırmızılılarda ayrılık rüzgarı

Sarı-kırmızılılarda ayrılık rüzgarı

Sarı-kırmızılılarda ayrılık rüzgarı
Giriş Tarihi: 2.5.2020

Göztepe, iç transferde de çalışmalarını sürdürürken sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Sarı-kırmızılıların gelecek yıl kadroda düşünmediği orta saha oyuncuları Celso Borges ve Andre Poko ile karşılıklı anlaşmanın yollarını aradığı bildirildi. Yüksek maliyetlerden dolayı yabancı oyuncu sayısını azaltamaya çalışan Göztepe'de 1 yıl daha sözleşmeleri bulunan Borges ve Poko'yu elde çıkarmaya çalışan yönetimin tekliflere de açık olduğu vurgulandı. Başkan Mehmet Sepil'in iki futbolcuyla da görüşme yapacağı ve Borges ve Poko ile vedalaşılacağı iddia edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sarı-kırmızılılarda ayrılık rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA