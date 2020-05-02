Sarı-kırmızılılarda ayrılık rüzgarı

Göztepe, iç transferde de çalışmalarını sürdürürken sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Sarı-kırmızılıların gelecek yıl kadroda düşünmediği orta saha oyuncuları Celso Borges ve Andre Poko ile karşılıklı anlaşmanın yollarını aradığı bildirildi. Yüksek maliyetlerden dolayı yabancı oyuncu sayısını azaltamaya çalışan Göztepe'de 1 yıl daha sözleşmeleri bulunan Borges ve Poko'yu elde çıkarmaya çalışan yönetimin tekliflere de açık olduğu vurgulandı. Başkan Mehmet Sepil'in iki futbolcuyla da görüşme yapacağı ve Borges ve Poko ile vedalaşılacağı iddia edildi.