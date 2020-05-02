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Haberler Spor Sergio Aguero’nun korona tedirginliği

’nun korona tedirginliği

Sergio Aguero’nun korona tedirginliği
Giriş Tarihi: 2.5.2020

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Sergio Aguero, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok futbolcunun korku yaşadığını belirtti. Aguero, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, antrenmanlara başlayacakları yönünde kendilerine bilgi verildiği ancak maçlara ne zaman başlayacaklarının kesinleşmediğini kaydetti. Sosyal izolasyona dikkat ettiğini belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Semptom göstermeyen ancak hastalığı taşıyan insanlar var. Haberiniz bile olmadan virüsü kapmış olabiliyorsunuz. Futbolcuların birçoğu korkuyor çünkü çocukları ve aileleri var" ifadelerini kullandı.

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