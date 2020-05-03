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Alkışlar Mesut’a

’in yıldız futbolcusu, 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışıyla Türk Kızılay’ının kampanyasına destek verdi

Alkışlar Mesut’a
Giriş Tarihi: 3.5.2020
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Türk Kızılayın ramazan ayı için başlattığı kampanyaya 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışlayarak önemli bir destek verdi. Türk Kızılayı, Özil'in, "Dertler paylaştıkça bitecek, yeter ki inan buna" sloganıyla yürütülen kampanyaya, 713 bin liralık destekte bulunduğunu açıkladı.

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Tecrübeli futbolcunun bağışıyla, kişiye iftar Türkiye genelindeki aşevlerinde 16 bin yemeği, Türkiye ve Suriye'de biner aileye gıda kolisi, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk Kızılay Aşevi'nde de 90 bin kişiye iftar yemeği verileceği aktarıldı. Mesut Özil'in yaptığı anlamlı bağışın toplam 114 bin kişiye ulaştırılacağı kaydedildi.
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