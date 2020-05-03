Altınordu golcü peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren İzmir ekibi, Alman temsilcisi Bergisch Gladbach 09’da forma giyen Metin Kizil’a talip oldu

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'da yönetim, yeni sezon öncesi forvet hattına oyuncu transferi yapmak için rotasını Almanya'ya çevirdi. Kırmızı-lacivertli ekibin listesinde 25 yaşındaki gurbetçi forvet Metin Kizil'in olduğu öğrenildi. Bergisch Gladbach 09 kulübünde forma giyen golcü oyuncu için son kararı teknik heyetin vermesi bekleniyor. Kizil, bu sezon görev yaptığı 24 karşılaşmada 9 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 asist yaptı. Almanya'da Köln, Sportfreunde Siegen ve Friesdodf kulüplerinde forma giyen Kizil'in sezon sonunda Bergisch Gladbach 09 ile sözleşmesi sona eriyor. BONSERVİS SORUNU YOK BAŞARILI oyuncunun bonservis problemi bulunmuyor. Metin Kizil kariyerinde sahaya çıktığı 182 mücadelede 7 asist yaparken 85 kez rakip fileleri havalandırdı. Güçlü fiziği ve oyun stiliyle öne çıkan oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ