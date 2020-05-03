Büyük Altay iş bitiriyor

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay'da yönetim, yeni sezon öncesi iskelet kadroyu korumak için kolları sıvadı. Önceki gün Portekizli golcü Paixao ile 2 yıllık daha anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Kappel ve Putsila ile de 'devam' konusunda prensipte anlaşma sağladı. İzmir ekibinde Abdülhamit, Abdülkerim ve İbrahim, Erhan, Mustafa Murat ve Yasin, Özgür, Kerim, Yılmaz ve forvet Yaser'in de sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.
MAÇLARI ÇOK ÖZLEDİK
Bu arada Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, korona virüs salgınıyla 19 Mart'tan bu yana ara verilen ligin yeniden başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi. Özgür Ekmekçioğlu, "Maçları çok özledik. Türkiye virüsle mücadelede Avrupa'ya ders verdi. Yabancı oyuncularımızdan birçoğu bu süreçte ülkelerine gitmek yerine burada kalmak istediklerini söyledi. Türkiye'yi güvenli buluyorlar. Motivasyonları hiç düşmedi" dedi.
■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ
MAÇLARI ÇOK ÖZLEDİK
Bu arada Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, korona virüs salgınıyla 19 Mart'tan bu yana ara verilen ligin yeniden başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi. Özgür Ekmekçioğlu, "Maçları çok özledik. Türkiye virüsle mücadelede Avrupa'ya ders verdi. Yabancı oyuncularımızdan birçoğu bu süreçte ülkelerine gitmek yerine burada kalmak istediklerini söyledi. Türkiye'yi güvenli buluyorlar. Motivasyonları hiç düşmedi" dedi.
■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ
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