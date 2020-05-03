Denizlispor’da Rudd sesleri

Horoz, sözleşmesini fesheden kaleci Stachowiak’ın yerine Preston’da forma giyen 29 yaşındaki Declan Rudd’u alıyor

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, kaleci Adam Stachowiak'ın sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmasının şokunu atlatarak kriz planını hazırladı. Liglerin yeniden başlaması halinde kaleyi Tolgahan Acar'a emanet edecek olan Horoz, gelecek sezon için de aradığı ismi buldu. Yeşil-siyahlı yönetim, İngiltere Championship ekibi Preston'da forma giyen 29 yaşındaki Declan Rudd'a kancayı taktı.



BÜLENT UYGUN TAKİPTE

İngiliz ekibiyle sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen Rudd'un nabzını yoklayan Ege ekibi, ilk temaslardan olumlu sonuç aldı. Teknik direktör Bülent Uygun'un da uzun süredir takip ettiği İngiliz kaleci için olumlu görüş verdiği belirtilirken, futbolcunun maliyeti ile ilgili yönetim araştırmalara başladı. Futbolcunun piyasa değerinin 1 milyon 200 bin Euro olduğu ve indirim sağlaması halinde somut adımların atılacağı öğrenildi.





SEBAHATTİN ALP