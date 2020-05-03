Karşıyaka'da 6 yıldır forma giyen ve takım kaptanı olan Mustafa Aşan, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Mustafa ve Serpil Aşan çiftinin Diyarbakır'da Aren ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi. Eşinin ve oğlunun sağlık durumlarının çok iyi olduğunu belirten yeşil-kırmızılı ekibin başarılı oyuncusu Aşan, "İkinci kez bu mutluluğu yaşadım. Aren de inşallah Kaf-Kaf'lı olarak büyüyecek" dedi. Bu arada Karşıyaka yönetimi, ihtiyacı olan vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor. Yeşil-kırmızılı yönetim, Ramazan ayında da yardım kolisi dağıtmaya başladı.
■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ
■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ
Karşıyaka’da Aşan çok mutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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