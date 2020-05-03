Kartal’da hedef kaleci

Beşiktaş 1 numara transferi için Meksika takımlarından UNAM Pumas’ın kalesini koruyan 30 yaşındaki kaleci Alfredo Saldivar’ı da gündemine aldı

Alman kaleci Lorius Karius'un FIFA'ya gitmesiyle birlikte kaleci arayışına giren Beşiktaş Meksika takımlarından UNAM Pumas'ın kalesini koruyan 30 yaşındaki kaleci Alfredo Saldivar'ı da gündemine dahil etti. Kariyerinde Pumas dışında başka bir takımda görev almayan Saldivar'ın sözleşmesi bu yaz sona erecek. Bu sezon takımıyla birlikte toplam 28 maça çıkan tecrübeli file bekçisi ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması planlıyor. UNAM Pumas formasıyla şu ana dek 164 maça çıkan Saldivar'ın güncel piyasa değeri 1.40 milyon Euro.



SLUGA DA LİSTEDE KARA

Kartal'ın Saldivar dışında Luton Town'un kalecisi Simon Sluga ile ilgilenildiği biliniyor. Sluga, geçen yaz Rijeka'dan İngiltere Championship takımlarından Luton Town'a 1.7 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Beşiktaş tercihini yerli kaleciden yana kullanırsa Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacan ile de temasa geçilecek. Yönetimin kısa süre içerisinde bir karara varıp resmi adımları atacağı gelen haberler arasında.