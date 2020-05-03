Menemenspor’da Çeçenoglu iddialı

TFF 1. Lig'de Ekol Göz Menemenspor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu, hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi. Bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansın ardından bir çok Süper Lig takımının transfer listesine giren 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "İlk önce kendimi Süper Lig'de kanıtlamak istiyorum. Ardından her Türk futbolcunun hayali olduğu gibi kariyerime Avrupa'da bir takımda devam etmek istiyorum. Bu sezon iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Umarım kalan karşılaşmalarda da başarılı sonuçlar alır ve Play-Off'a kalırız" dedi. İzmir ekibinde ikinci sezonunu geçiren Mustafa Çeçenoğlu bu sezon ligde forma giydiği 26 maçta 4 gol 4 asist yaptı.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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