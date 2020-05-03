Moting bombası

Kanarya, son iki transfer döneminde de istediği oyuncuyu bu kez kadroya katmayı hedefliyor. Yıldız ismin bonservis problemi bulunmuyor

Vedat Muriç'e İtalya'dan gelen teklifler sebebiyle hücum hattına takviye için düğmeye basan F.Bahçe, taraftarları heyecanlandıracak bir isme kanca attı. Sarı-lacivertliler, Fransa'da liglerin sona erdirilmesinin ardından şampiyon ilan edilen PSG'nin golcüsü Eric Maxim Choupo-Moting için harekete geçti. Kanarya'nın son iki transfer döneminde de istediği oyuncunun bu kez bonservis probleminin olmaması transferi için umutlandırıyor. 31 yaşındaki Choupo- Moting bu sezon Fransa Ligi'nde 3 kez rakip fileleri sarsarken 1 kez asist yaptı.



ARANGUİZ RAFA KALKTI

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer listesinde bulunan Şilili futbolcu Charles Aranguiz'den ise kötü haber geldi. Başarılı oyuncu kulübü Bayer Leverkusen ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sezon sonu sözleşmesi biten Şilili orta saha oyuncusunun kontratının 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı duyuruldu.



SCHALKE'DE YILDIZLAŞTI

Eric Maxim Choupo-Moting, 2014-2015 sezonunda Almanya'nın Schalke 04 takımına transfer olmuştu. Yıldız isim, ilk sezonunda 31 maçta attığı 9 gol ve yaptığı 6 asistle yıldızlaşmıştı.



