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Moting bombası

Kanarya, son iki döneminde de istediği oyuncuyu bu kez kadroya katmayı hedefliyor. Yıldız ismin bonservis problemi bulunmuyor

Moting bombası
Giriş Tarihi: 3.5.2020
Vedat Muriç'e İtalya'dan gelen teklifler sebebiyle hücum hattına takviye için düğmeye basan F.Bahçe, taraftarları heyecanlandıracak bir isme kanca attı. Sarı-lacivertliler, Fransa'da liglerin sona erdirilmesinin ardından şampiyon ilan edilen PSG'nin golcüsü Eric Maxim Choupo-Moting için harekete geçti. Kanarya'nın son iki transfer döneminde de istediği oyuncunun bu kez bonservis probleminin olmaması transferi için umutlandırıyor. 31 yaşındaki Choupo- Moting bu sezon Fransa Ligi'nde 3 kez rakip fileleri sarsarken 1 kez asist yaptı.

ARANGUİZ RAFA KALKTI
Fenerbahçe ve Galatasaray transfer listesinde bulunan Şilili futbolcu Charles Aranguiz'den ise kötü haber geldi. Başarılı oyuncu kulübü Bayer Leverkusen ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sezon sonu sözleşmesi biten Şilili orta saha oyuncusunun kontratının 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

SCHALKE'DE YILDIZLAŞTI
Eric Maxim Choupo-Moting, 2014-2015 sezonunda Almanya'nın Schalke 04 takımına transfer olmuştu. Yıldız isim, ilk sezonunda 31 maçta attığı 9 gol ve yaptığı 6 asistle yıldızlaşmıştı.

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