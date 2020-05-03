Sarı-kırmızılılarda Beto seferberliği

Gelecek sezon için çalışmalara başlayan Göztepe yönetimi, iç transferde de mesafe alacak. Sarı-kırmızılı ekipte 15 oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması yönetimi düşündürürken, öncelik kaleci Beto Pimparel'e verilecek. Sarı-kırmızılı ekipte 3. yılını tamamlayan tecrübeli eldiven ile 2 yıl daha sözleşme uzatmayı planlayan yönetim, Portekizli yıldız eldiveni büyük oranda ikna etti. İzmir'de mutlu olan ve Göztepeli taraftarların sevgilisi haline gelen futbolcuya ülkesi Portekiz'den Sporting Lizbon'da teklif götürdü. Ancak sarı-kırmızılı ekibin bir adım önde olduğu ve sezon bitmeden resmi sözleşmeyi imzalatıp gelecek sezon için kaleyi güvence altına almayı hedeflediği öğrenildi.

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