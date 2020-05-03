Türk Milleti’yle gurur duydum!

Göztepe'nin Fransa doğumlu yıldız futbolcusu Serdar Gürler, korona virüsü salgın süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ailesinin halen Fransa'da yaşadığını belirten Serdar, "Bu süreci çok iyi atlattık. Sağlık ekipleriyle birlikte tüm yurtta herkes için seferberlik sağlandı. Türk milletiyle gurur duyuyorum" dedi. Serdar, maçların yeniden başlamasının fiziksel temas açısından yeniden bir kaos ortamı oluşturabileceğini belirterek, "Futbolu çok özledik ama liglerin yeniden başlaması zor gözüküyor" ifadelerini kullandı.

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