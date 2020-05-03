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Haberler Spor Türk Milleti’yle gurur duydum!

Türk Milleti’yle gurur duydum!

Türk Milleti’yle gurur duydum!
Giriş Tarihi: 3.5.2020
Göztepe'nin Fransa doğumlu yıldız futbolcusu Serdar Gürler, korona virüsü salgın süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ailesinin halen Fransa'da yaşadığını belirten Serdar, "Bu süreci çok iyi atlattık. Sağlık ekipleriyle birlikte tüm yurtta herkes için seferberlik sağlandı. Türk milletiyle gurur duyuyorum" dedi. Serdar, maçların yeniden başlamasının fiziksel temas açısından yeniden bir kaos ortamı oluşturabileceğini belirterek, "Futbolu çok özledik ama liglerin yeniden başlaması zor gözüküyor" ifadelerini kullandı.
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