  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Aissati ve Recep Niyaz’a talip var

Aissati ve ’a talip var

Aissati ve Recep Niyaz’a talip var
Giriş Tarihi: 4.5.2020

Denizlispor'un orta saha oyuncuları İsmail Aissati ve Recep Niyaz'a transfer tekliflerinin geldiği belirtildi. Bu sezon 25 maça çıkıp 5 asist yapan 31 yaşındaki İsmail Aissati'ye Twente'nin ardından AZ Alkmaar'ın da talip olduğu kaydedildi. Denizlispor'da 15 maça çıkan Recep için ise Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'un devrede olduğu iddia edildi. Ancak kurmayların Recep'i bırakmaya niyetli olmadığı dile getirildi. Aissati ve Recep'in Ege ekibiyle 1'er yıl daha sözleşmeleri bulunuyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aissati ve Recep Niyaz’a talip var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA