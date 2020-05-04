Aissati ve Recep Niyaz’a talip var

Denizlispor'un orta saha oyuncuları İsmail Aissati ve Recep Niyaz'a transfer tekliflerinin geldiği belirtildi. Bu sezon 25 maça çıkıp 5 asist yapan 31 yaşındaki İsmail Aissati'ye Twente'nin ardından AZ Alkmaar'ın da talip olduğu kaydedildi. Denizlispor'da 15 maça çıkan Recep için ise Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'un devrede olduğu iddia edildi. Ancak kurmayların Recep'i bırakmaya niyetli olmadığı dile getirildi. Aissati ve Recep'in Ege ekibiyle 1'er yıl daha sözleşmeleri bulunuyor.