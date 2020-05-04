Akhisarspor hedefe kilitlendi

TFF 1. Lig'de Play-Off hattında bulunan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, Süper Lig'e çıkacaklarını söyledi. Görevde olduğu 9 maçta 17 puan toplayan takımının rotaya girdiğini belirten tecrübeli teknik adam Vural, "Sezon başında kimsenin şampiyonluk için hesaba katmadığı Akhisarspor'u ayağa kaldırdık. Çok güzel bir camiadayız. Huzurlu bir kulüpte çalışıyoruz. Maç kazanıyoruz ertesi gün primler hesaplara yatıyor" diye konuştu.



FUTBOLCULAR DÖNÜYOR

Korona virüs salgını yüzünden 1.5 aydır duran TFF 1. Lig'de antrenmanlara yeni haftada tekrar başlamak isteyen Akhisarspor, İzmir'de ikamet eden 10 futbolcuyu ilçeye getiriyor. Yeşil-siyahlılar takım otobüsünü 7 yabancı ve 3 yerli futbolcuyu almak için İzmir'e gönderdi. Büyükşehirler arası seyahat yasağı nedeniyle Akhisarlı futbolcular bugün takım otobüsünde birbirleriyle sosyal mesafelerini koruyarak ilçeye dönecek.