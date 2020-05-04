Altay’da Cenk’e kanca

Altay'ın bu sezon vitrine çıkardığı savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, bir çok Süper Lig ekibinin transfer listesine girdi. Yeni sezon için genç futbolculara yatırım yapmayı planlayan dev kulüpler, 19 yaşındaki defans oyuncusunu radarına aldı. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a karşı iki karşılaşmada da forma giyen Cenk Özkaçar'a, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray ile Medipol Başakşehir de talip oldu.

13 MAÇTA FORMA GİYDİ

BU sezon forma giydiği maçlarda başarılı bir performans sergileyen Ümit Milli oyuncu için yaz transfer döneminde 4 Süper Lig ekibinin Altay'ın kapısını çalacağı ifade edildi. Altay'ın altyapısında yetişen genç stoper Cenk Özçakar, TFF 1. Lig'de 13 maçta forma giydi. Geçen sezon 3. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'da kiralık olarak görev yapan 19 yaşındaki genç yıldız Özçakar, kariyerinde oynadığı 37 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ