Altınordu’nun görev adamı

Altınordu'nun devre arasında Balıkesirspor'dan transfer ettiği Furkan Çil, kırmızı-lacivertli ekibin bir sistem takımı olduğunu belirtti. İkinci yarıda takımın değişmez oyuncuları arasında yer alan Furkan Çil, "Bana ne görev verilirse yapmaya hazırım. 10 yıllık profesyonel kariyerimin büyük bölümünü Balıkesirspor'da geçirdim. Futbol, görev dağılımlarının çok şekilde yapıldığı ve en küçük bir hatanın bile tüm takımı etkilediği bir oyun. Ben de bu bilinçle her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyorum" yorumunu yaptı.

BİZ KOLEJ TAKIMI GİBİYİZ

Keçiören, Sarayköy, Derince ve Düzcespor formaları da giyen orta saha oyuncusu Furkan Çil, "Altınordu'daki uyum sürecini çabuk aştım. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu'nun verdiği şansı iyi değerlendirip sekiz maçta forma giydim. Kolej takımı gibiyiz" diye konuştu.