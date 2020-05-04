Aslan hareketli

Galatasaray gelecek sezon tüm mevkiilerinde değişikliğe gitmenin hesaplarını yaparken özellikle hücum ve savunma hattı için yoğun trafik yaşanması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların golcü transferi konusunda Falcao'nun durumunu takip edeceği bilinirken daha önce de ismi gündeme gelen Mario Balotelli için yeniden flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını Brescia'dan ayrılmaya karar veren ve bu sezon hocasıyla da sorun yaşayan Balotelli'nin G.Saray'a gelmesinin sürpriz olmayacağını belirtiyor.

İTALYAN YILDIZIN İLK TERCİHİ GALATASARAY

Oyuncunun İtalya'da kalması halinde Napoli'ye gidebileceği ancak İtalya dışındaki ilk tercihin ise Galatasaray olacağı konuşuluyor. Bu arada takımda sağ bek arayışı da hız kazanmış durumda. Mariano ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak olan Aslan, Newcastle United forması giyen İspanyol sağ bek Javier Manquillo'yu takibe aldı. İngiliz kulübü ile sözleşmesi bitecek olan yıldız isim bu sezon 13 maçta 964 dakika süre alırken transferi halinde G.Saray'ın savunma hattına büyük güç katması bekleniyor.



BRESCİA'DA 5 GOL ATTI

Mario Balotelli, bu sezon İtalyan ekibi Brescia'da 19 kez görev aldı ve 5 kez rakip fileleri sarstı. 1 kırmızı kart gören oyuncu 6 kez de sarı kartla cezalandırıldı. Balotelli Brescia öncesi ise üç sezon Nice takımında oynadıktan sonra Marsilya'ya geçiş yapmıştı. Kariyerinde toplam 368 mücadeleye çıkan futbolcu bu süreçte 145 gol sevinci yaşadı.