De Bruyne cezaya bağlı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Kevin de Bruyne, takımının Finansal Fair Play kuralları gereği Avrupa kupalarından aldığı 2 yıl men cezası kaldırılmazsa ayrılabileceğini söyledi. Ülkesinin Het Laatste Nieuws gazetesine konuşan Belçikalı oyuncu, "Kulüp bize itiraz edeceklerini ve cezanın kaldırılacağından yüzde yüz emin olduklarını söyledi. Bu yüzden şimdilik neler olacağını bekliyorum. Takımıma güveniyorum." ifadelerini kullandı. Men cezasının kaldırıldığı takdirde sorun yaşamayacağını aktaran28 yaşındaki orta saha, "Son karar verildiğinde her şeyi tekrar gözden geçireceğim. 2 yıllık men cezası burada kalmam için çok uzun bir zaman. Bir yıl ceza verilirse değerlendiririm." açıklamasında bulundu. UEFA, M.City'ye Finansal Fair Play kuralları gereği Avrupa Kupaları'nda 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarından men ve 30 milyon euro da para cezası vermişti.