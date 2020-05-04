Fener kanat arıyor

Sarı-lacivertliler hücum hattını güçlendirmek için hem sağ kanat, hem de sol kanatta oynayan Alvaro Vadillo'yu listesine dahil etti. Son iki sezondur Granada'da da oynayan 25 yaşındaki oyuncunun bonservis problemi bulunmuyor. Kariyerinde İspanyol takımlarından başka bir takımda forma giymeyen başarılı oyuncu ilk olarak Real Betis'in B Takımı'nda parlamıştı. Daha sonra A Takım'a yükselen yıldız oyuncu burada tam 6 sezon forma giydikten sonra bir başka İspanyol temsilcisi Huesca'nın yolunu tuttu.

YANIT BEKLENİYOR

Huesca'da da 2 yıl oynadıktan sonra Granada'ya transfer olan İspanyol futbolcunun Kanarya'nın teklifine ne yanıt vereceği merakla bekleniyor. F.Bahçe'nin Vadillo dışında Sevilla'da forma giyen sağ kanat Rony Lopes ile de ilgilendiği biliniyor. Bu sezonun başında Monaco'dan transfer edilen oyuncunun kiralık olarak transfer edilmesinin gündemde olduğu kaydedilirken mayıs ayının sonuna doğru iki oyuncudan birisi ile anlaşılması sürpriz sayılmayacak.



3 GOL 1 ASİST

Bu sezon 22 karşılaşmada görev alan Granadalı yıldız Alvaro Vadillo 3 gol atıp 1 asist yaptı. Kariyerinde toplam 185 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki oyuncu toplamda 16 kez gol sevinci yaşadı. Vadillo geçen sezon ise 4 gol, 11 asistlik performansı ile takımının hücum gücüne büyük katkı sunmuştu.