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Haberler Spor Galatasaray ilk ayrılık için düğmeye bastı

ilk ayrılık için düğmeye bastı

Kulübü koronavirüs nedeniyle lige verilen arayı değerlendirerek gelecek sezon için hazırlık yapmaya başladı. İtalyan basını sarı-kırmızılıların Brighton'dan kiraladığı Florin ile yollarını ayıracağını duyurdu.

Galatasaray ilk ayrılık için düğmeye bastı

04.05.2020, 10:27

Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor. Koronavirüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapan sarı-kırmızılılar için İtalyan basınından önemli bir haber okuyuculara aktarıldı.

Tuttomercatoweb'in okuyucularına aktardığı ve Fotomaç'ın derlediği haber şu şekilde;

"Galatasaray, Andone'yi Brighton'a geri gönderecek. Florin Andone, Galatasaray'daki 1 yıllık serüvenin ardından Brighton'a dönüyor.

Golcü futbolcu, sağ dizinde ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sebeple Andone, sarı kırmızılılarda kendini ispatlayamadı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türk kulübü onunla yola devam etmemeye karar verdi. Andone İngiltere'ye dönüyor."

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