Sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in kalmasını istediği Donk ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor. Ancak yıllık 1.9 milyon euro alan 34 yaşındaki stoperin ücretini 1.2 milyon euro'ya indirmesi şart. Ryan Donk, bu ücreti kabul etmesi halinde Galatasaray'a kalacak.
Galatasaray'dan Ryan Donk'a yeni sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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