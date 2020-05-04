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Haberler Spor Galatasaray'dan Ryan Donk'a yeni sözleşme

'dan 'a yeni sözleşme

yönetimi teknik direktör 'in kalmasını istediği 'a 1 yıllık yeni sözleşme hazırladı. Donk, sözleşmedeki maaş indirimini kabul ederse Galatasaray'da kalacak.

Galatasaray'dan Ryan Donk'a yeni sözleşme

04.05.2020, 15:34 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020,15:44

Sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in kalmasını istediği Donk ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor. Ancak yıllık 1.9 milyon euro alan 34 yaşındaki stoperin ücretini 1.2 milyon euro'ya indirmesi şart. Ryan Donk, bu ücreti kabul etmesi halinde Galatasaray'a kalacak.

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