Göztepe’de sola iki aday

Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Göztepe, dış transferde sol bek takviyesine yoğunlaştı. Savunmanın solunda Berkan Emir'in alternatif kalması üzerine bu mevki için transfer kaçınılmaz olurken, yönetim takviye için iki aday belirledi. Göz-Göz yönetimi ilk olarak teknik direktör İlhan Palut'tan aldığı rapor doğrultusunda İspanya La Liga'da mücadele eden Valladolid'de forma giyen Nacho Martinez'i gündemine aldı.

TEMASA GEÇİLECEK

Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki İspanyol sol bekin kiralık olarak Göztepe'ye transferi gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetim futbolcunun nabzını yoklarken, kulübüyle de önümüzdeki günlerde temasa geçecek. Nacho Martinez'in ardından Göz-Göz son 4 sezondur Alanyaspor forması giyen Kongolu futbolcu Fabrice N'Sakala'yı da gündemde tutuyor. Spor Toto Süper Lig'de özellikle Fenerbahçe'nin de talip olduğu futbolcunun kulübüyle bu yaz sonunda sözleşmesi sona erecek.



İSPANYA DIŞINA HİÇ ÇIKMADI

Göztepe'nin kiralık olarak renklerine katmak istediği İspanyol savunmacı Nacho Martinez, kariyeri boyunca ülke dışına hiç çıkmadı. Atletico Madrid Juvenil B ekibinde yetişen 32 yaşındaki futbolcu ardından Alcobendas, Getafe B ve Osasuna B takımlarında forma giydikten sonra Vallecano formasıyla çıkış yakaladı. Futbolcu 2017'de 800 bin Euro bonservis bedeliyle Vallodolid'e transfer olmuştu.



159 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Nacho Martinez, kulüp kariyeri boyunca 159 resmi maça çıkarken rakip fileleri 3 kez havalandırma başarısını gösterdi. Valladolid formasıyla bu sezon ligde 14, Kral Kupası'nda da 1 maça çıkan Martinez, 2 asist yaptı.



GASSAMA ALTERNATİFSİZ

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sağ beki Lamine Gassama son 2 sezondur alternatifsiz kaldı. Geçen sezon Aytemiz Alahnyaspor'dan transfer edilen Senegalli futbolcu ilk senesinde 30 resmi maça çıktı. Gassama'nın 2018-2019 sezonunda alternatifi ise kanat oyuncusu Tayfur oldu. Formayı kaptırmayan deneyimli futbolcu istikrarlı gidişini bu sezon da sürdürdü. Yaz döneminde Afrika Uluslar Kupası'nda başarıyla Senegal Milli Takım formasını terleten 30 yaşındaki sağ bek, mevkidaşı Murat Paluli'ye de formayı vermedi. Geride kalan 26 haftanın 23'ünde on birde sahaya çıkan Lamine Gassama, 2 asist yaptı. Hatayspor'dan gelen Murat ise genellikle yedek kulübesinde bekleyip 4 maçta görev alabildi.

BURAK HAKERLER