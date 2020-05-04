Horoz’dan yeni hamle

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'da yeni sezonun çalışmaları sürüyor. Kaleci Stachowiak'ın alacakları yüzünden sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından İngiliz temsilcisi Preston'da oynayan Decan Rudd'a teklif götüren Denizli yönetimi, şimdi de stoper takviyesi için de yüzünü Almanya'ya çevirdi. Yeşilsiyahlılar Mainz'da forma giyen Stefan Bell'e talip oldu. Alman ekibinde 9 sezondur forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi biterken, kulüp maliyet araştırmasına başladı. Transfermarkt'ın verilerine göre tecrübeli defans oyuncusunun piyasa değerinin 1 milyon 400 bin Euro olduğu öğrenildi.

BELL İÇİN NABIZ YOKLANACAK

Yönetimin, teknik direktör Bülent Uygun ile transfer konusunda sürekli temas halinde olduğu ve Stefan Bell için önümüzdeki hafta nabız yoklayacağı belirtildi.



TAKIMIN DEMİRBAŞI OLDU

Denizlispor'un Alman ekibi Mainz'dan transfer etmek istediği Stefan Bell, takımının demirbaşı oldu. Tam 9 sezondur Mainz forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 1 maçta oynadı.



ÖZEL İZİNLE ÇALIŞTILAR

Sokağa çıkma yasağı kararı ile ilgili özel izin alan Yukatel Denizlispor'da futbolcular, asgari personel ile gruplar halinde antrenmanlarına devam etti. Mide ameliyatı geçiren ve 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Isaac Sackey ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

SEBAHATTİN ALP