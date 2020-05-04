Kartal saldırıyor

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi hücuma takviye çalışmaları sürerken iki isim ön plana çıktı. Kara Kartal bir süredir gündeminde olan Vincent Aboubakar ile ilgili çalışmalarını sürdürürken Porto'da gözden düşen Kamerunlu yıldızın maliyetinin, transferdeki en büyük engel olduğu yazıldı. Portekiz basınından A Bola Gazetesi'nin haberine göre Porto'da forma giyen Vincent Aboubakar Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor. Transferin gerçekleşmesi için mali şartların harcama limitine uygun olması gerektiği aktarıldı.

BONSERVİSİ YÜKSEK

Vincent Aboubakar'ın 2 milyon euroluk maaşını 1,5 milyon euroya düşürmesi gerektiği vurgulanırken, 7 milyon euroluk bonservis bedelinin de Beşiktaş için çok yüksek olduğu belirtildi. Bu arada Beşiktaş yaz transfer döneminde gerçekleştirmeyi planladığı forvet transferi için kiralık formülünü de masaya yatıracak. Kartal, Saint Etienne takımında görev yapan ve sözleşmesi 2021 yılının haziran ayında bitecek Lois Diony'i renklerine bağlama hesabı yapıyor. 4 sezondur Fransız ekibinde oynayan yıldız isim bu sezon 12 maçta 2 gol attı.