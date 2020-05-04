Köln’lü Birger’den antrenman tepkisi

Almanya Bundesliga ekibi Köln'ün 3 oyuncusunun korona virüs testi pozitif çıkarken, Belçikalı orta saha oyuncusu Birger Verstraete, Belçikalı TV kanalı VTM'ye konuştu. Verstraete, "Kulüp kimsenin virüse yakalanan oyuncularla temas etmediğini açıkladı. Ama fizyoterapist ben ve diğer oyuncularla haftalarca ilgilendi. Perşembe günü spor salonunda virüs tespit edilen iki oyuncudan biriyle beraberdim. Yani onlarla hiç temasa geçmediğimiz tamamen doğru değil" ifadelerini kullandı.