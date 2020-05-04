KSK’den farklı reçete

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun TFF 2. Lig ve 3. Lig kulüpleriyle telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantının yankıları sürüyor. Korona virüs yüzünden 19 Mart'tan beri ara verilen sezonun geri kalan kısmının oynanmaması, düşmenin kaldırılıp Bölgesel Amatör Lig dahil grup liderlerinin üst lige çıkmasını, üst sıralardaki takımların tek maçlı Play- Off oynaması önerildi.

BENİM BİR ÖNERİM VAR

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ise kendi görüşünün 2. Lig'de yeni bir grup açılıp 3. Lig'deki her gruptan 5-6 ekibin bu gruba alınması yönünde olduğunu söyledi. Futbola Dönüş Protokolü'nün alt liglerde uygulanmasının imkansız olduğunu belirten Büyükkarcı şöyle devam etti:

FEDERASYON BELİRLESİN

"Sargı bezi alamayacak durumda olan 3. Lig kulüpleri var. Mutlaka ligler oynanacaksa liderler bir üst lige çıkmalı ve diğer 4 takım Play-Off oynamalı. Ama benim 3. Lig ile ilgili görüşüm biraz daha radikal. Her gruptan 5'er veya 6'şarlı takımla 2. Lig'de yeni bir grup daha açılmalı. 2. Lig ile 3. Lig arasında fiziki ve diğer şartlar çok farklı. Her ligin bütçelerini mutlaka federasyon belirlesin. Örneğin bir 3. Lig takımının bütçesi 3 milyon TL'yi geçmemeli. Çünkü bütçeler çok kötü yönetiliyor."



ŞUBELERİMİZ BÜYÜYECEK

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, amatör şubeleri büyüteceklerini açıkladı. Büyükkarcı, "Bizde basketbol, voleybol, yelken, tenis branşları da var, tüm bu sporda devrim yaratmak için iyi bir fırsat ve iyi kullanılmalı. Mutlaka Finansal Fair Play'e geçilmeli. Türk futbolu 4 büyük kulübün bu pastayı sömürmesinden artık kurtarılmalı. Amatör sporları büyütme yönünde karar aldık. Diğer branşlara yatırımı büyütüyoruz" diye konuştu.