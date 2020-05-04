Menemenspor’da Laleci göze girdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci'ye Türkiye'den ve Avrupa'dan bazı takımların talip olduğu öğrenildi. İzmir ekibi bu sezon tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele ederken, Laleci, takımıyla aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Cenk Laleci yönetiminde sarı-lacivertliler, 22 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı, 1.36 puan ortalaması tutturdu. TFF 1. Lig'de 10 yenilmezlik serisi yakalayarak ligde ikinci sıraya kadar yükselmeyi başardı. Bu arada korona virüs sonrası Ekol Göz Menemenspor'un da yeni sezonda küçülmeye gideceği öğrenildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ