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Haberler Spor Schwechlen gidiyor Berkan Emir kalıyor

Schwechlen gidiyor Emir kalıyor

Schwechlen gidiyor Berkan Emir kalıyor

04.05.2020, 06:50

Göztepe yönetimi mevcut kadroda yer alan iki sol bek oyuncusu ile ilgili kararını verdi. Takıma sezon başında geri dönen Fransız Leo Schwechlen'le yolların ayrılması planlanırken Berkan ise gelecek yıl da takımda olacak. Berkan bu sezon 24 maçın 22'sinde ilk onbirde sahaya çıkarken 3 gol atıp, 2 de asist üretti.

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