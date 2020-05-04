Seri, Fulham’a geri dönüyor

G.Saray ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Jean Michael Seri ile ilgili İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı. Marca gazetesi başarılı ile sözleşme yenilenmeyeceğini futbolcunun da kulübü Fulham'a geri döneceğini belirtti. Oyuncunun da takımda kalmak istemediği ileri sürülürken sarı-kırmızılıların bu mevkiye de bir takviye yapması bekleniyor. Bu sezon ligde 19 kez sarı-kırmızılı formayı giyen yıldız oyuncu Yeni Malatyaspor sınavında rakip fileleri sarsmış, Antalya ile Denizli maçlarında da asist yapmıştı.