Standart Liege Diaby’i istiyor

BEŞİKTAŞ'TA performansıyla eleştirilere hedef olan ve kiralık olarak forma giyen Diaby, Belçika ekibi Standard Liege'in transfer gündemine girdi. Portekiz basınından Record sitesinin haberine göre Abdoulay Diaby'i 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer eden Sporting Lizbon, Standart Liege'den 5 milyon Euro talep etti. Bu bedeli fazla bulan ve ilk teklifi reddedilen Standard Liege, Abdoulay Diaby'i Beşiktaş gibi kiralamayı planlıyor. 5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Diaby'nin sezon sonu siyah-beyazlılardan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.