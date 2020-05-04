Trabzonspor’da rota Rodriguez

Trabzonspor'un transfer çalışmaları ile ilgili her yeni gün farklı bir iddia ortaya atılırken Arjantin'in Estudiantes kulübünde forma giyen başarılı sol kanat Lucas Rodriguez'in ismi de gündeme geldi. 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin bitecek olması Karadeniz temsilcisini heveslendirirken bu sezon 7 maçta 586 dakika süre alan oyuncunun menajeriyle temasa geçilmesi bekleniyor. Rodriguez kariyerinde 253 karşılaşmada 19 kez gol sevinci yaşadı.

SEMEDO DA GÜNDEME ALINDI

Nwakaeme'ye alternatif arayan ekibin Rodriguez haricinde bonservisi Hollanda kulüplerinden Fortuna Sittard'ta olan ve geçtiğimiz sezonu Yunanistan'ın OFI takımında geçiren Lisandro Semedo'yu da gündeminde tuttuğu biliniyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile temasa geçmeyi planlayan bordo- mavililer bu transferi vakit kaybetmeden sonlandırmayı hedefliyor. Lisandro Semedo, iki kez Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda forma giydi.