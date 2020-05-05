Akhisarspor başlayacak

TFF 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan Akhisarspor'da korona virüs nedeniyle 19 Mart'ta lige ara verilmesinin ardından çalışmalar yeniden başlayacak. Futbolun paydaşlarının Süper Lig ve 1. Lig maçlarının oynanması yönünde açıklamalar yapması üzerine Akigo'da yönetim, İzmir'de ikamet eden 10 futbolcuyu ilçeye getirdi. Yeşil-siyahlılar takım otobüsünü 7 yabancı ve 3 yerli futbolcuyu almak için İzmir'e gönderdi. Büyükşehirler arası seyahat yasağı nedeniyle Akhisarlı futbolcular dün takım otobüsünde birbirleriyle sosyal mesafelerini koruyarak ilçeye geldi. Yaklaşık 1.5 aydır tesislerde kalan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın sosyal mesafeyi koruyarak futbolcularla toplantı yapacağı ve idmanlarda uygulanacak yeni sistemi anlatacağı belirtildi.