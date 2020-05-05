Alpi’ye eşinden oyun cezası

Göztepe'nin başarılı oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün sanatçı eşi Ebru Şancı, sürekli akıllı telefonda online oyun oynayan eşini ilginç bir yöntemle cezalandırdı. Şancı, Alpaslan'ı koli bandıyla bir sandalyeye bağlarken, telefononunu da göğsüne sabitledi. Eşinin ağzını da bantlayan Şancı, Alpaslan'ın fotoğrafını resmi instagram hesabından paylaştı. Şancı fotoğrafın altına, "'Yasaklansın. Sen mi büyüksün, ben mi? Sende biraz gurur varsa çekil Türkiye'den @pubg. Yeter düş kocalarımızın yakasından kumamız oldun! NOT: Bantıda beklemediği anda zart diye çektim ohhh" notunu düşerken paylaşım sosyal medyada çok büyük etkileşim aldı.