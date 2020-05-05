Altay’da hedef Altuğ

İç transferde golcü Paixao, Kappel ve Putsila gibi önemli yıldızlarını takımda tutmayı başaran Altay, yeni sezon öncesi yetenekli oyuncu avına çıktı. Siyah-beyazlı ekibin listesinde 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nün 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hüseyin Altuğ Taş'ın olduğu öğrenildi. Sezon sonunda Niğde ekibiyle sözleşmesi bitecek olan genç futbolcuyu, Altınordu da kadrosuna katmayı planlıyor. Başarılı kanat oyuncusu için Altaylı kurmaylarında devreye girdiği ve genç oyuncuyla temasa geçtiği öğrenildi. Galatasaray altyapısında yetişen ve Başakşehir'de profesyonel olan Hüseyin Altuğ daha sonra Sakaryaspor, Gümüşhane, Bodrumspor, Bandırmaspor, Büyükçekmece Tepecik ve son olarak Niğde Anadolu FK'da forma giydi.

12 MAÇTA GÖREV YAPTI

Süper Lig'de üç karşılaşmada oynayan 24 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 131 karşılaşmada 14 kez rakip fileleri havalandırdı ve 3 asist yaptı. Bu sezon devre arasında Niğde kulübüne transfer olan Hüseyin Altuğ 12 maçta görev yaptı. Alt liglerin durumu belli olduktan sonra siyah-beyazlıların takviye için girişimlerine hız vermesi bekleniyor.



GÖRKEM TÜRKYILMAZ