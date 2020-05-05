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Haberler Spor Altınordu’da Metehan rüzgarı

’da Metehan rüzgarı

Devre arasında ’den alınan yıldız futbolcu takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.

Altınordu’da Metehan rüzgarı
Giriş Tarihi: 5.5.2020

Türk futboluna genç yetenekler kazandıran Altınordu'da Metehan Mimaroğlu ikinci yarıda harikalar yarattı. Devre arasında 3. Lig ekibi Osmaniyespor'dan transfer edilen kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu göz doldurdu. Kariyerinde Bölgesel Amatör Lig ve 3. Lig'de forma giyen Metehan Mimaroğlu, ortaya koyduğu futbolla büyük alkış aldı. Metehan Mimaroğlu, Altınordu formasıyla ilk kez görev yaptığı TFF 1. Lig'de 11 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

METEHAN 3. LİG'DE 17 GOL ATTI
Sol kanat ve forvet hattında oynayan hücum oyuncusu, Güngören, Konyaaltı, Edirne, Velimeşe, Eyüp, Alibeyköy ve Osmaniyespor'da oynadı. BAL'da 47 maçta 9 gol, 3. Lig'de 81 mücadelede 17 gol attı. Mimaroğlu, gösterdiği performansla bir çok kulübün transfer listesine girmeyi başardı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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