Altınordu’da Metehan rüzgarı

Türk futboluna genç yetenekler kazandıran Altınordu'da Metehan Mimaroğlu ikinci yarıda harikalar yarattı. Devre arasında 3. Lig ekibi Osmaniyespor'dan transfer edilen kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu göz doldurdu. Kariyerinde Bölgesel Amatör Lig ve 3. Lig'de forma giyen Metehan Mimaroğlu, ortaya koyduğu futbolla büyük alkış aldı. Metehan Mimaroğlu, Altınordu formasıyla ilk kez görev yaptığı TFF 1. Lig'de 11 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

METEHAN 3. LİG'DE 17 GOL ATTI

Sol kanat ve forvet hattında oynayan hücum oyuncusu, Güngören, Konyaaltı, Edirne, Velimeşe, Eyüp, Alibeyköy ve Osmaniyespor'da oynadı. BAL'da 47 maçta 9 gol, 3. Lig'de 81 mücadelede 17 gol attı. Mimaroğlu, gösterdiği performansla bir çok kulübün transfer listesine girmeyi başardı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ