Bruno İndi harekatı

Adil Rami'yle yollarını ayıran, Sadık Çiftpınar'ı kadro dışı bırakan devre arası transfer döneminde alınan Simon Falette'den de umduğunu bulamayan F.Bahçe savunmasını güçlendirmek için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin bonservis ücretlerinden kaçınarak kiralama yöntemini devreye sokacağı ve Stoke City forması giyen Bruno Martins İndi ile ilgili nabız yoklayacağı öne sürüldü. Kulübü ile mukavelesi 2022 yılına kadar devam eden Hollandalı stoper 2018 yılının ağustos ayında da sarı- F.Bahçe ile anılmış ancak transferi gerçekleşmemişti.

PORTO'DAN GELMİŞTİ

2016 yılından bu yana Stoke City'de görev yapan İndi, bu ekibe Portekiz'in köklü kulüplerinden biri olan Porto'dan gelmişti. 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değerinin 3.5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Futbolcunun stoper dışında zaman zaman savunmanın solunda da görev alması transferini cazip hale getiriyor.