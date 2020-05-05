Caicedo atağı

Galatasaray'ın hücuma takviye çalışmaları ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların kiralık formülünü devreye sokarak Lazio forması giyen Felipe Caicedo için harekete geçeceği iddia edildi. Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ekvadorlu yıldız bu sezon ligde forma giydiği 21 maçta 8 gol kaydederken 2 de asist yaptı. Felipe Caicedo, 2019 yılının devre arasında ve geçen sezon G.Saray ile anılmış ancak transferi gerçekleşmemişti.

FLORİN ANDONE AYRILACAK

Bu arada İtalyan basını, Florin Andone ile yolların ayrılacağını duyururken oyuncunun Brighton'a döneceği aktarıldı. Aslan'da sağ bekte görev yapacak isme de karar verildi. Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşmesi sona erecek Omar Elabdellaoui Aslan'a yakın.