Futbolun kader günü

Dünyayı saran korona virüs pandemisi nedeniyle ara verilen Türkiye futbol liglerinde sezonun kaderi bugün yapılacak toplantıda belirlenecek. TFF, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirecek ve sonucunda da futbolun kaderi için bir yol haritası belirlenecek. Saat 15.00'teki toplantıyla askıya alınan Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig ile ilgili kararların alınması bekleniyor.

HAZİRANDA BAŞLAYABİLİR

TFF ve Kulüpler Birliği heyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile geçen hafta liglerin ne zaman başlayacağı, biteceği ile ilgili bir toplantı yapmıştı. Haziran ayının ortasında liglerin başlaması planlanırken, sadece hafta sonlarında maç oynayarak sezon temmuz ayının sonunda sona erecek. Sezon normal formatında olacak ve kulüpler Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne uygun hareket edecek. Ancak bazı futbol adamları ve otoriteler TFF'nin protokolünün hayata geçmesinin çok zor olduğunu kaydedip eleştiride bulunmuştu.