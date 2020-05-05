Göztepe'de rota Fransa

Süper Lig'de korona virüs salgını nedeniyle ara verilen liglerde sezonun tamamlanıp tamamlanmayacağı belirsizliğini korurken Göztepe yönetimi gelecek sezon için planlarını yapmaya başladı. Hücum hattına bir takviye yapacak olan ve maliyetleri düşük oyuncuları mercek altına alan Göz-Göz, rotasını Fransa'ya çevirdi. Teknik patron İlhan Palut'un raporu doğrultusun-da transfer çalışmalarına hız veren yönetim, Fransa Ligue 1'de Dijon forması giyen Julio Tavares'i gündemine aldı. Yeşil Burun Adaları uyruklu 31 yaşın-daki golcü oyuncunun Fransız ekibiyle sezon sonunda sözleş-mesi sona erecek. Yönetim, Tavares'i 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağlamayı planlıyor.



DİJON'DA 8 YILDIR OYNUYOR

Göztepe'nin transfer listesine bir numaraya yerleşen golcü oyuncu Julio Tavares, tam 8 sezondur Fransa'da Dijon forması giyiyor. Yeşil Burun Adaları doğumlu olan 31 yaşındaki futbolcu Fransa'da Bourg-Peronnas altyapısında yetişirken 2012 yılında transfer olduğu Dijon'da tam 8 sezondur görev yapıyor. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu kariyerini artık Fransa dışında sürdürmek istiyor.



FAİR-PLAY SEMBOLÜ

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da forma giyen Tavares, hem milli, hem de kulüp kariyerinde sahaya çıktığı maçlarda şimdiye kadar kırmızı kart görmedi. Toplam 292 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu 84 gol atarken, sadece 15 sarı kart gördü. Bu sezon Dijon formasıyla toplam 26 maça çıkan futbolcu 5 gol atarken, 2 de asist üretti.

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