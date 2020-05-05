Horoz kaleci peşinde

Süper Lig'de gelecek sezon için takviye çalışmalarına hız veren Yukatel Denizlispor, 1 numara problemini çözmek için arayışlara başladı. Kaleci Adam Stachowiak'ın sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrılmasının ardından alternatiflerini belirleyen Horoz, İngiltere'ye yöneldi. Ada'yı mercek altına alan yönetim, Premier Lig ve Championship'ten iki isme yoğunlaştı. İlk olarak Championship temsilcisi Preston'dan İngiliz file bekçisi Decan Rudd'a teklif götüren yönetim, teknik direktör Bülent Uygun'un talebi doğrultusunda Newcastle United'dan Karl Darlow'u da gündemine aldı.

KARL DARLOW YEŞİL IŞIK YAKTI

Premier Lig ekibi ile sözleşmesi yazın sona erecek olan 29 yaşındaki file bekçisi Karl Darlow'un nabzını yoklayan yönetim temaslardan olumlu sonuç aldı. Yeşil-siyahlı Ege ekibi, bonservis engeli bulunmayan iki eldivenden birini kadroya katmayı planlıyor.

SEBAHATTİN ALP